Лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски покани журналисти в кабинета си, където показа снимки и разпечатки от – както обясни - съвместната си работа с ПП-ДБ, за която сега от партията опитвали да отрекат, че се е случила.

В кабинета на Пеевски бяха изложени фотографии от времето на „сглобката“. На бюрото му бяха поставени законопроектите, под които стоят съвместните им подписи, променената Конституция на България, „която заедно приехме – може би и от нея се отричат“. „Защитавахме Украйна отново заедно“, посочи Пеевски, показвайки снимка с президента Володимир Зеленски, „и от това сигурно се отричат“. Лидерът на ДПС-НН показа и разпечатани есемеси, които имали помежду си.

Той се извини на избирателите в случай, че не им е харесало отношението на парламентарната група, но Делян Пеевски обясни, че то е било провокирано от „чудовищното отношение“ на ПП-ДБ към депутатите му:

„Управлявахме заедно с тях, всеки ден тези хора бяха в моя кабинет и в кабинета на г-н Борисов. Истината е, че те забравиха всичко. Видяхме ги на площадите да пускат клипове как се отричат, как сме най-лошите. Признавам, че може би и ние сме проявили агресия на базата на тяхната агресия (нашите депутати бяха нападнати), за което се извинявам на нашите избиратели. Може да не се е харесало, аз като лидер поемам тази отговорност. Но те се държаха чудовищно с моите депутати“.

„Това, което се случва, минава всякакви граници. Да подменяне историята - че сме нямали общо, че сме управлявали заедно. И то защо? Защото сега не управляваме заедно. Техните избиратели трябва да знаят. Те бяха всеки ден с ДПС. Не трябва да ги излъжат. Нека хората да избират и нови лица, да избират когото решат, да решаваме нещата на политическия терен, не в терена на агресията, битките, шамарите, юмруците. Това няма да донесе нищо на България. Ние няма да бъдем в този стил“, категоричен е Пеевски.

Той призова да видим какво доверие ще получат партиите и предупреди, че ако този стил на ПП-ДБ продължава, те ще бъдат наказани от избирателите си. „Ние ще бъдем в позитивни в името на България. Има много теми – цените на стоките, на услугите, проблемите със заплатите на всички бюджета. Ние ще бъдем на висотата на ДПС, на отговорната партия, която мисли за България“, заяви Пеевски.