"Както предупреждавах от много време насам – тези хора – соросоиди, грантаджии, корумпирани и компрометирани политици от ПП-ДБ, сеещи омраза и ненавист се опитаха да ескалират изкуствено напрежение, което обаче доказа само едно – че омразата убива" - това заяви в своя позиция до медиите лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Днес живота си загуби един достоен български полицай, докато изпълняваше служебните си задължения – да пази реда и сигурността в държавата от тези разрушители, посочи Пеевски и изказа съболезнования към семейството и близките на загиналия полицай.

"Загубата им е огромна, но трябва да знаят, че винаги могат да разчитат на мен. Както и всички български полицаи и техните семейства", допълни той.

"Защото аз няма да отстъпя пред провокатори и разрушители, които са готови да взривят гражданския мир, в името на собственото си оцеляване или користни интереси. Ще срещнат нашия решителен и категоричен отпор при всеки подобен техен опит да рушат държавата и демокрацията в страната. Ще има държава с главно „Д“! И аз ще бъда гарантът за това", заяви още в позицията си Делян Пеевски.