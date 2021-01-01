"Има такъв народ" оповести иманета на водачите на листи за предсрочните парламентарни избори на 14 ноември 2021 г. Слави Трифонов не е включен в тях.
Ето пълен списък:
1 Благоевград - Виктория Василева
2 Бургас- Ивайло Вълчев
3 Варна - Филип Станев
4 Велико Търново - Андрей Чорбанов
5 Видин - Иво Атанасов
6 Враца - Георги Георгиев
7 Габрово - Деляна Пешева
8 Добрич - Филип Станев
9 Кърджали - Александър Вълчев
10 Кюстендил - Виктрия Василева
11 Ловеч - Любомир Каримански
12 Монтана - Пламен Абровски
13 Пазарджик - Станислав Балабанов
14 Перник - Станислав Балабанов
15 Плевен- Радостин Василев
16 Пловдив град- Тошко Йорданов
17 Пловдив област - Тошко Йорданов
18 Разград - Ива Митева
19 Русе- Светлин Митев
20 Силистра- Петър Димитров
21 Сливен - Ивайло Вълчев
22 Смолян - Мика Зайкова
23 София 23 МИР- Николай Радулов
24 София 24 МИР - Ива Митева
25 София 25 МИР - Андрей Михайлов
26 София област - Андрей Чорбанов
27 Стара Загора- Тихомир Тенев
28 Търговище- Радослав Бойчев
29 Хасково- Силви Кирилов
30 Шумен - Пламен Николов
31 Ямбол - Златомира Мострова.
Ето пълен списък:
1 Благоевград - Виктория Василева
2 Бургас- Ивайло Вълчев
3 Варна - Филип Станев
4 Велико Търново - Андрей Чорбанов
5 Видин - Иво Атанасов
6 Враца - Георги Георгиев
7 Габрово - Деляна Пешева
8 Добрич - Филип Станев
9 Кърджали - Александър Вълчев
10 Кюстендил - Виктрия Василева
11 Ловеч - Любомир Каримански
12 Монтана - Пламен Абровски
13 Пазарджик - Станислав Балабанов
14 Перник - Станислав Балабанов
15 Плевен- Радостин Василев
16 Пловдив град- Тошко Йорданов
17 Пловдив област - Тошко Йорданов
18 Разград - Ива Митева
19 Русе- Светлин Митев
20 Силистра- Петър Димитров
21 Сливен - Ивайло Вълчев
22 Смолян - Мика Зайкова
23 София 23 МИР- Николай Радулов
24 София 24 МИР - Ива Митева
25 София 25 МИР - Андрей Михайлов
26 София област - Андрей Чорбанов
27 Стара Загора- Тихомир Тенев
28 Търговище- Радослав Бойчев
29 Хасково- Силви Кирилов
30 Шумен - Пламен Николов
31 Ямбол - Златомира Мострова.