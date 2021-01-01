"Има такъв народ" оповести иманета на водачите на листи за предсрочните парламентарни избори на 14 ноември 2021 г. Слави Трифонов не е включен в тях.



Ето пълен списък:



1 Благоевград - Виктория Василева

2 Бургас- Ивайло Вълчев

3 Варна - Филип Станев

4 Велико Търново - Андрей Чорбанов

5 Видин - Иво Атанасов

6 Враца - Георги Георгиев

7 Габрово - Деляна Пешева

8 Добрич - Филип Станев

9 Кърджали - Александър Вълчев

10 Кюстендил - Виктрия Василева

11 Ловеч - Любомир Каримански

12 Монтана - Пламен Абровски

13 Пазарджик - Станислав Балабанов

14 Перник - Станислав Балабанов

15 Плевен- Радостин Василев

16 Пловдив град- Тошко Йорданов

17 Пловдив област - Тошко Йорданов

18 Разград - Ива Митева

19 Русе- Светлин Митев

20 Силистра- Петър Димитров

21 Сливен - Ивайло Вълчев

22 Смолян - Мика Зайкова

23 София 23 МИР- Николай Радулов

24 София 24 МИР - Ива Митева

25 София 25 МИР - Андрей Михайлов

26 София област - Андрей Чорбанов

27 Стара Загора- Тихомир Тенев

28 Търговище- Радослав Бойчев

29 Хасково- Силви Кирилов

30 Шумен - Пламен Николов

31 Ямбол - Златомира Мострова.