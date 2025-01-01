От ДБ заявиха, че са притеснени за публичните финанси в държавата.

„След изявления на официални лица на политическа партия ГЕРБ за това, че тази година ще финишираме с дефицит над 5%, а догодина се говори за 8%, имаме сериозни притеснения за публичните финанси в държавата. Нещо повече – усещането е такова, че сякаш Иван Костов трябва да идва на власт“, посочи Йордан Иванов от ДБ.

"Това, което ни казват управляващите, е, че или ще вдигат данъци, или ще взимат още огромни заеми - такива, каквито не са взимали до момента. Ние, като дясна сила, се противопоставяме на това много ясно, защото вярваме, че в такива моменти е важно да се съкращават разходи, а не да се трупат нови заеми и още по-лошо - да се вдигат данъци", допълни Иванов.

Той обясни, че са внесли два ключови законопроекта.

"Предлагаме отново, миналата година не беше прието, реформа на администрацията с 15 процента, съкращение на близо 20 000 души в публичната администрация и задължаваме Министерски съвет да изготви стратегия, по силата на която да имаме малка, компактна, електронна администрация, в която да се израства на принципа на заслугите, а не на партиен признак", посочи Иванов за първия.

От ДБ са депозирали и втори законопроект, който предполага да отпаднат почивните понеделници в държавата.

"Няма никаква логика тогава, когато 3 март или 6 май се пада събота, то понеделник да се почива", допълни депутатът от ДБ.

Той заяви, че по данни на работодателски организации нетният негативен ефект върху бюджета на държавата от един почивен понеделник е в размер на 250 млн. лв.

"България трайно има под 250 работни дни в годината, за разлика от средните европейски нива, където са 253. Или по-просто казано, ако искаме да се справим със ситуацията с публичните финанси в държавата. Ние си даваме сметка, че това са непопулярни мерки, но ако искаме да сме богати като германците, освен че правителството не трябва да злоупотребява с бюджета, и ние трябва да работим като германците", каза още Йордан Иванов.