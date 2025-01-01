Нови три лекарствени продукта са включени в Позитивния лекарствен списък. Те са предназначени за домашно лечение на остри инфекции на деца до 7 г. и ще бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Така общият брой на безплатните лекарства става пет.

Лекарствените продукти, включени в Списъка, са антибиотици, свързани с инфекции в горните и долните дихателни пътища, отит, както и инфекции на кожата и меките тъкани, съобщиха от Касата.

В процес на разглеждане от страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти са други четири лекарствени продукти, сред които антибактериални и противовирусни, а за още един продукт се очаква решение за приемане.

Безплатните антибиотици: Могат ли вече да се ползват и какво искаха лекарите

Припомняме, че на 8 юли други два антибиотика за домашно лечение на деца до 7-годишна възраст бяха включени в Позитивния лекарствен списък. Те са предназначени за лечение на 26 от най-често срещаните инфекции при малки деца – на горните дихателни пътища, като синузит, фарингит, възпаление на долните дихателни пътища – пневмония, както и инфекции на кожата и меките тъкани.

Лекарствата следва да се отпускат само по лекарско предписание и по общия ред за лекарствените продукти за лечение на остри състояния, уточняват от Касата.

За осигуряването на безплатните лекарства в бюджета на НЗОК бяха предвидени 10 милиона лева до края на годината. Първоначално, към 26 юни т.г., управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски съобщи за липса на постъпили заявления от фирми, но подчерта готовността на Касата да заплаща антибиотици и противовирусни медикаменти.

На 1 юли НЗОК обяви три постъпили заявления за широкоспектърни антибиотици, а на 4 юли, под ръководството на доц. Силвия Терезова, Националният съвет по цени и реимбурсиране взе решение да включи първите два лекарствени продукта.