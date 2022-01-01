Негово Светейшество Българският Патриарх и Софийски Митрополит Неофит беше опериран успешно в УМБАЛ „Софиямед“, след като претърпя инцидент и си счупи горната част на лявата бедрена кост.

Патриарх Неофит е откаран в болница след инцидент

След операцията той се чувста добре, увериха от лечебното заведение.

От утре започват възстановителни и рехабилитационни процедури с оглед неговото възстановяване.

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БГНЕС

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