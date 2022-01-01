Негово Светейшество Българският Патриарх и Софийски Митрополит Неофит беше опериран успешно в УМБАЛ „Софиямед“, след като претърпя инцидент и си счупи горната част на лявата бедрена кост.
Патриарх Неофит е откаран в болница след инцидент
След операцията той се чувста добре, увериха от лечебното заведение.
От утре започват възстановителни и рехабилитационни процедури с оглед неговото възстановяване.
Патриарх Неофит е откаран в болница след инцидент
След операцията той се чувста добре, увериха от лечебното заведение.
От утре започват възстановителни и рехабилитационни процедури с оглед неговото възстановяване.