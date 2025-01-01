Оперираха в болница „Пирогов“ 18-годишното момиче, пострадало при катастрофата между лек автомобил и автобус на градския транспорт в София, съобщиха от пресцентъра на болницата.

Операцията е била извършена от екипа на проф. д-р Николай Габровски и е част от поредица сложни оперативни интервенции, през които трябва да премине пациентката.

Момичето е настанено в неврореанимацията на университетската болница „Пирогов“ на апартна вентилация. Екипът на д-р Валерий Плачков осъществява 24-часово активно мониториране и реанимационни мероприятия, допълват от здравното заведение.

Вчера беше извършена операция на друг от пострадалите при инцидента - мъж на 65 години. Травматолози са поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник на мъжа.

Лек автомобил се вряза в автобус на градския транспорт в София преди дни. Един човек загина, а четирима бяха откарани в болница след тежкия инцидент. Шофьорът на автомобила беше задържан, а Софийският градски съд го остави за постоянно в ареста.