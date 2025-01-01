През нощта на 9 и 10 септември ще се почистват и боядисват стените на тръбата за София на тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

За изпълнение на планираните дейности от 20 ч. на 9 септември /вторник/ до 6 ч. на 10 септември /сряда/ временно ще бъде ограничено преминаването през нея.

От 20 ч. на 10 септември /сряда/ до 6 ч. на 11 септември /четвъртък/ в същата тръба ще се боядисват стените. Докато се изпълняват предвидените дейности през нощта трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Бургас.