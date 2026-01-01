Паркинг за съхраняване на иззети автомобили от столичната полиция с капацитет 400 автомобила беше открит в кв. "Факултета" в столичния район "Красна поляна" от председателя на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров, районния кмет Димитър Петров и директора на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов.

През май 2024 г. от СОС предложиха незаконното сметище в кв. "Факултета", да се превърне в паркинг за задържани моторни превозни средства, иззети като веществени доказателства по разследвания, припомни Цветомир Петров. Теренът е с обща площ от 16 декара и се намира на един от входовете на Западния парк, който от повече от 10 години се използва като нерегламентирано сметище, посочи Петров. Той каза, че на незаконното сметище преди са се горели отпадъци, което е замърсявало много въздуха в "Красна Поляна" и в цяла София.

БТА

БТА

БТА

През август 2023 г. влезе в сила нов закон, с който им се отнемат автомобилите на водачи, употребили алкохол и наркотични вещества, каза Любомир Николов. Ние ги отнемаме като веществено доказателство по досъдебните производства. Към настоящия момент в СДВР са образувани над 2900 досъдебни производства по тези членове и са иззети над 1200 автомобила, като част от тях вече са и иззети в полза на държавата, каза Николов.

След изземане на автомобила и приключване на досъдебното производство, с което се доказва вината на водача, автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата. Ако водачът е управлявал чужд автомобил, той е длъжен да заплати себестойността на съответното превозно средство, припомни разпоредбите на закона директорът на СДВР.

БТА

БТА

БТА

Той добави, че ако се докаже вина, конфискуваните автомобили се приобщават към бюджета на България и впоследствие съответните институции могат да ги продадат или предоставят на други организации, които имат нужда от ползването им като държавна собственост.

Към настоящия момент имаме удържавени 144 автомобила, което е около 10% от общия брой на иззетите автомобили, информира още директорът на СДВР.