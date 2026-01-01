Парламентът регламентира на първо четене достъпа до техническа документация, съхранявана от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. Народното събрание прие промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, внесени от Министерския съвет.

Законопроектът беше подкрепен от 132 депутати, 24 бяха против, а 32 се въздържаха. Срокът за предложения между двете четения беше удължен на две седмици.

Според приетите на първо четене текстове юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които притежават разрешение за производство на военна продукция и имат възложена действаща военновременна задача, ще могат да получават копия от технически документи, съхранявани от агенцията.

При подаване на заявление те трябва да декларират, че ще използват документите единствено в съответните производствени мощности на територията на България и няма да ги предоставят на трети лица.

Преди председателят на агенцията да се произнесе дали да предостави цялата или част от документацията, или да откаже достъп, заявената информация ще бъде съгласувана по служебен път в седемдневен срок с Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Държавната агенция „Национална сигурност“. Предвижда се и възможност за отстраняване на нередности в подадените документи.

В мотивите към законопроекта се посочва, че основната му цел е да се създаде правен механизъм за достъп на фирми с възложена военновременна задача и разрешение за производство на съответния вид военно изделие до документацията, съхранявана в Централната техническа база в село Соколово.

Става въпрос за техническа документация от български разработки и лицензионна техническа документация. Според вносителите административното регулиране е пряко свързано със защитата на националната сигурност.

ГЕРБ-СДС: Има риск от индустриален шпионаж

По време на дебатите Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС определи законопроекта като лобистки и предупреди за риск от злоупотреби с чувствителната информация.

„По-големият проблем е как се оставя вратата за чиста проба индустриален шпионаж“, коментира той.

По думите му законопроектът може да „отвори кутията на Пандора“ и между двете четения трябва да бъде ограничен свободният достъп на различни компании до техническата документация.

Гаджев предложи гласуването на законопроекта да бъде отложено за следващата сряда, но мнозинството отхвърли предложението.

Председателят на икономическата комисия Стефан Белчев от „Прогресивна България“ заяви, че достъп до документацията ще имат единствено български фирми, лицензирани по съответния закон.

„Между двете четения ще приемем всякакви бележки и предложения“, увери той.

ДБ: Трябва да има гаранции срещу злоупотреби

Атанас Славов от „Демократична България“ посочи, че при обсъждането на законопроекта в комисията по отбрана е поставил въпроса за гаранциите срещу злоупотреби с процедурата за достъп.

От ДБ се опасяват, че може да се стигне до ситуация, при която „наши“ фирми получават достъп до документацията, а на други той бъде отказван.

Славов отчете като позитивна страна наличието на процедура, но подчерта, че тя трябва да бъде прецизирана. По думите му при отказ за предоставяне на документация трябва да има възможност за оспорване.

„Не бива да допускаме в такъв важен сектор да има широко поле на дискреция, която в определени моменти може да прерасне в злоупотреба с власт“, заяви депутатът.

Той посочи, че на първо четене ДБ няма да подкрепи законопроекта.

Борис Аладжов от „Възраждане“ също обърна внимание на възможността техническата документация да бъде предоставяна на частни субекти.

От „Продължаваме промяната“ също обявиха, че на първо четене ще се въздържат от подкрепа. Богдан Богданов заяви, че трябва да бъде запазено ноу-хауто на компаниите, които имат конкретна разработка или иновация.

По думите му то трябва да бъде използвано само ако има разрешение от съответната компания или ако тя не може да изпълни ангажиментите си към държавата и се налага превъзлагане на друг изпълнител.

Законопроектът предстои да бъде разгледан отново между двете четения, като депутатите разполагат с две седмици за предложения и промени.