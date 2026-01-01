Пенсионерите с постоянен адрес извън Европейския съюз, чиито пенсии са били спрени заради неподадена декларация „Живот“, могат да възобновят получаването им. Това съобщават от Националния осигурителен институт (НОИ).

Мярката засяга хора, които живеят в държави извън ЕС и в страни, с които България няма действащи международни договори за социална сигурност.

Пенсията не се губи

От НОИ подчертават, че дори срокът за подаване на декларацията да е изтекъл (31 декември 2025 г.), правото на пенсия не се губи.

Достатъчно е документът да бъде подаден, след което изплащането ще бъде възобновено, включително и за периода, в който е било спряно. Това обаче става при спазване на тригодишния давностен срок.

Каква е причината за спирането

В края на септември 2025 г. влезе в сила нова разпоредба, която задължава пенсионерите в определени държави извън ЕС да подават ежегодно декларация „Живот“.

Документът удостоверява, че лицето е живо и има право да продължи да получава пенсията си. При неподаване в срок плащанията се спират автоматично.

Как да възстановите пенсията си

Ако сте български пенсионер в чужбина, ето как да не изгубите пенсията си

За да бъде възобновено изплащането, е необходимо:

да попълните декларация „Живот“ от сайта на НОИ

да я заверите при нотариус или компетентен орган в съответната държава

да я изпратите до териториалното поделение на НОИ

След получаването ѝ пенсията се възстановява от датата на спирането.

Начини за подаване

Декларацията може да бъде подадена:

по пощата

лично или чрез упълномощено лице

онлайн чрез портала на НОИ (с КЕП или ПИК)

чрез Системата за сигурно електронно връчване

Специален ред за Турция

За пенсионерите, живеещи в Турция и получаващи българска пенсия чрез турския осигурителен институт SGK, декларацията се подава два пъти годишно – през януари и юли.

Призив към гражданите

От НОИ призовават засегнатите пенсионери да не отлагат подаването на документа. Колкото по-рано бъде подадена декларацията, толкова по-бързо ще бъде възстановено изплащането на пенсията.