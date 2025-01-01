Към момента са разплатени над 13 млн. лв. по 938 заявления за подпомагане за провалената реколта, която бе унищожена от студовете през пролетта на 2025 г., съобщи на брифинг заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов. Той се срещна в Кюстендил със земеделски производители от областта, които се оплакаха, че са ощетени при отпускане на компенсациите за измръзналите площи.

Заместник-министърът допълни, че до края на седмицата предстоят плащания към близо 900 земеделски производители. По думите му до края на месец септември министерството ще извърши всички административни проверки, които са необходими и площите, които са допустими и в добро агротехническо състояние, ще получат подпомагане.

Обезщетяват земеделците след унищожените овошки и посеви заради студа

Капитанов поясни, че в област Кюстендил има случаи на земеделци, които не са получили подпомагане за цялата обработвана площ. По думите му това се дължи на липса на достатъчно данни и ще бъде разгледано допълнително, и ако насажденията са в добро състояние, ще бъдат изплатени обезщетенията.

Капитанов посочи, че на срещата са разяснили по какви причини част от земеделците не са получили подпомагане заради измръзването на плодовете от пролетта на тази година, както и какво прави Министерството на земеделието и храните по отношение на проверките и плащанията по тази помощ.

Кметът на Община Кюстендил Огнян Атанасов посочи, че земеделците са заявили, че в края на месеца им предстои среща, на която ще учредят сдружение, което да ги представлява.