Кметът на монтанското село Мадан Ангел Ангелов обяви тридневен траур заради смъртта на петима млади мъже от селото при автомобилна катастрофа край Ботевград сутринта на 1 май, съобщиха от Община Бойчиновци.

Петимата загинали мъже са на възраст между 30 и 40 години. Всички те са от село Мадан, занимавали са се със строителство и са пътували към София, за да работят на обект там.

Трагедия край Ботевград: Катастрофа взе пет жертви

По неизвестни причини колата, с която са се движели, е навлязла в лентата за насрещно движение и се е блъснала челно в тежкотоварен камион, въпреки опита на шофьора на камиона да избегне сблъсъка с маневра встрани.

В село Мадан и в Монтана се събират дарения за подпомагане семействата на загиналите, а траурът ще продължи до 6 май.