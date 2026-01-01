Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешни мерки за гарантиране правата на зрелостниците при предстоящите държавни зрелостни изпити, след решение на Върховен административен съд за отмяна на разпоредби от Наредба № 11, свързани с оценяването на резултатите.

В становище до министъра на образованието проф. Сергей Игнатов тя изразява загриженост, че създалата се ситуация може да постави под съмнение нормалното провеждане на матурите поради липсата на ясни и прозрачни процедури, които да заместят отменените текстове.

Омбудсманът подчертава, че матурите имат ключово значение за бъдещото образование и професионална реализация на зрелостниците, поради което процедурите трябва да отговарят на принципите на законност, прозрачност и защита на правата на гражданите.

В тази връзка тя препоръчва на Министерство на образованието и науката да предприеме своевременни действия за нормативно уреждане на ситуацията и възстановяване на правната сигурност при провеждането на ДЗИ, така че да се гарантира правото на зрелостниците на достъп до оценените им изпитни работи чрез ясна и еднакво приложима процедура в цялата страна, включително възможност за преразглеждане на оценките при ясни правила, срокове и гаранции за обективност.

В становището си Делчева настоява още министерството да осигури прозрачност на процеса по провеждане, оценяване и обявяване на резултатите от текущата изпитна сесия, както и да предостави навременна и публична информация за учениците, родителите и педагогическите специалисти относно предприетите мерки.