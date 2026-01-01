Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето в планините е облачно и превалява сняг. Пистите по курортите са обработени и работят, посочиха още от ПСС.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

35 сантиметра е новият сняг на 2500 метра надморска височина в Пирин планина, силно навят, на места дебелината на снега достига до около 50-60 сантиметра, съобщи БГНЕС.

Експертите от Avalanche Булгария, които следят обстановката в Пирин над Банско, предупреждават за снежни дъски и акумулации на всички изложения в Алпийски и Преходен пояси. Много вероятни са лавини тип дъска, както и спонтанни лавини.

Експертите предупреждават за особено опасни условия при движение по долините, с акцент върху участъка между хижите Бъндерица и Вихрен, където висока влажност и намалена видимост допълнително усложняват обстановката.

За днешния 27 януари е определена лавинна опасност степен 4 в Алпийския пояс, степен 3 в Преходния и степен 2 в Горския пояс, като тенденцията за запазване на тези нива остава до 16:30 часа.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1200 метра - от дъжд.

Значителни количества ще има в Западна Стара планина и масивите в Югозападна България, а по проходите там ще има условия за виелици и навявания. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад, но до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – минус 2°.