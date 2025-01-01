След точно 100 дни България ще стане 21-вата страна, присъединила се към еврозоната. Това означава по-голяма икономическа стабилност, както и ползи за българските граждани, бизнеси и банки. Това написа в официалната си страница във Facebook председателката на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

България ще има своя позиция, принос в обсъждането и право на глас, заяви тя.

От ЕЦБ напомнят, че работят в тясно сътрудничество с отговорните ведомства у нас, за да осигурят плавен преход към новата валута.

"При смяна на паричната единица е възможно някои цени да се повишат, ако търговците на дребно се възползват недобросъвестно от превалутирането. България обаче ще разполага с ефективни мерки и предпазни механизми, за да не го допусне. В месеците преди и след преминаването към еврото всички цени ще бъдат обявени и в левове, и в евро, за да могат потребителите лесно да проверяват дали преобразуването на цените е коректно. Националните органи ще наблюдават стриктно и ще налагат правилното прилагане на обменния курс, за да защитят българските граждани от неоправдано повишение на цените", заявиха от централната банка във Франкфурт в статия по темата.

Присъединяването към еврозоната ще донесе редица икономически ползи за България:

Премахване на валутния риск и свързаните с него разходи за бизнеса;

Отпадане на разходите за превалутиране;

По-лесно кредитиране както за държавата, така и за частния сектор;

Участие в Европейския стабилизационен механизъм, което ще осигури допълнителна финансова стабилност в случай на икономически сътресения.

По-гладко протичане на трансграничните сделки.

Освен че ще защити спестяванията и покупателната способност на гражданите, еврозоната ще осигури на страната ни право на участие при вземането на решения относно паричната политика на Съюза, допълват от ЕЦБ.