Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева посети Боянската църква. Това стана ясно от видео, което тя сподели в социалните мрежи.

Георгиева бе придружена от президента на Европейската централна банка Кристин Лагард, която е у нас за конференцията на Българската народна банка "На прага на еврозоната".