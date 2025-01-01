Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева посети Боянската църква. Това стана ясно от видео, което тя сподели в социалните мрежи.
Георгиева бе придружена от президента на Европейската централна банка Кристин Лагард, която е у нас за конференцията на Българската народна банка "На прага на еврозоната".
Управителят на БНБ се срещна с Кристалина Георгиева и Валдис Домбровскис
По-рано днес Лагард се срещна с директора на БНБ Димитър Радев.
"Здравейте от Боянската църква, която е в родния ми град София. Изключително щастлива съм, че мога да споделя красотата на близо 8-те века изкуство, които са съхранени в този исторически обект", казва Георгиева във видеoто.