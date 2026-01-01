Контрабандни 192 грама златни пръстени и 13 килограма сребро – употребявани изделия и гранули на обща стойност 50 095 евро, укрити на различни места в камион, задържаха митнически служители на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция „Митници“ в Свиленград. Изделията са открити при проверка на товарен автомобил, напускащ страната в посока Турция, на 3 февруари.

По случая е образувано досъдебно производство, а като обвиняем е привлечен 46-годишен сръбски гражданин, уточниха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Пловдив. Спрямо него е взета мярка за неотклонение „гаранция“, както и „забрана за напускане пределите на България“.

При инспекцията водачът на композицията е представил документи за превозваната стока – цигари от Сърбия през България за Турция. След анализ на риска митническите служители са селектирали камиона за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отчетени зони с необичайна плътност.

При последвалата физическа проверка в шкаф на полуремаркето и на множество места в шофьорската кабина са открити общо 39 полиетиленови пакета, съдържащи изделия от жълт и бял метал. Според изготвената експертиза от вещо лице в част от пакетите са установени 128 пръстена от 14-каратово злато с общо тегло 192 грама, а в друга част – 6 206 грама употребявани сребърни изделия с проба 925 и 6 794 грама сребърни гранули с проба 999.

Агенция Митници

Предходният значим случай на контрабанда на злато през ГКПП „Капитан Андреево“ е от 27 януари, когато у двама пътници в автобус – косовски граждани, бяха открити 911,80 грама изделия от 21-каратово злато на стойност 152 271 евро. Обвинение беше повдигнато на единия от пътниците.

За разлика от настоящия случай, почти винаги нелегалният трафик на благородни метали е в посока от Турция към Западна Европа, сочи архивът на прессъобщенията на Агенция „Митници“.