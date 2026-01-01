Скандалите около вътрешното министерство и твърденията за заплахи срещу и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев бяха сред основните теми в ефира на „Събуди се“. Журналистите Кирил Борисов и Стефан Миланов коментираха както евентуалните извършители, така и по-широкия контекст на напрежението в системата.

В свое изявление Кандев посочи, че е получавал заплахи от две лица – известни с прякорите „Картофа“ и „Светльо“. Според Кирил Борисов зад първото име стои Юлиан Янков – бизнесмен с криминално минало, който към 2025 г. се превръща във водещ играч в сектора на безплатната пътна помощ. По думите му държавата насочва значителен финансов ресурс към свързани с него компании. Само преди дни е проведена акция в негови имоти и бази, като се разследват съмнения за присвояване на луксозни автомобили. Именно в рамките на това разследване Янков е дал обяснения, в които засяга отношенията си с Кандев. От своя страна Стефан Миланов посочи, че „Светльо“ най-вероятно е Светлозар Лазаров.

Скандал без прецедент: Заплахи срещу гл. секретар на МВР, властта и обществото отвръщат с пълна подкрепа

Според Миланов действията на Кандев са засегнали сериозни интереси, което обяснява и появата на заплахи. „Очевидно е настъпил в дълбокото“, коментира той.

Борисов обаче беше категоричен, че проблемите в съдебната система не могат да бъдат решени с единични кадрови промени. Според него е необходима цялостна реформа, включително нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор.

Двамата журналисти очертаха, че очевидно срещу Кандев се води целенасочена кампания. Миланов подчерта, че няма данни той да е присвоявал средства, а откритите пари при изборни нарушения се третират като веществени доказателства. В същото време, по думите му, тезата за пълна безизходица в МВР се оказва преувеличена, тъй като системата може да бъде раздвижена при наличие на решителни кадри.

Стрелбата във Вашингтон

Журналистите коментираха и атаката по време на събитие с участието на Доналд Тръмп и Мелания Тръмп. Според Кирил Борисов случилото се напомня за атентат срещу Ахмед Доган и е резултат от задълбочаващата се радикализация в американското общество. „Тръмп поляризира не само света, но и собственото си общество“, заяви той, предупреждавайки, че подобни инциденти могат да продължат.

Стефан Миланов също подчерта мащаба на разделението, като отбеляза, че това е пореден опит за нападение в рамките на втория мандат на американския лидер.

