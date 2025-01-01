Няколко случая с участието на автомобили на Националната служба за охрана (НСО) придобиха популярност в последните дни и повдигнаха въпроса кои са колите със специален режим на движение у нас, как да ги разпознаем и какви са правата и задълженията им на пътя.

По какво се познават колите със специален режим на движение

Колите със специален режим на движение трябва да подават едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя или червена светлина и специален звуков сигнал.

Моторни превозни средства, които поради специфичния характер на движението си, представляват препятствие или опасност за другите участници в движението по пътя, се обозначава с жълта мигаща или проблясваща светлина. Специалният режим на движение се ползва само при необходимост.

Специален режим на движение ползват автомобилите на:

🚑Центрове за спешна медицинска помощ;

🚓Държавна агенция "Национална сигурност";

🚓Структури на Държавна агенция "Разузнаване", определени от председателя на агенцията;

🚓Структури на Служба "Военно разузнаване", определени от директора на службата, главните и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, Народно събрание, Национална служба за охрана, Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерството на правосъдието, Бюрото по защита при министъра на правосъдието, служба "Военна полиция" към министъра на отбраната, военнополицейските формирования от Българската армия, други служби на МВР, определени от министъра на вътрешните работи;

🚓Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", определени от изпълнителния директор за осъществяване на контрол, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при осъществяване на оперативно-издирвателна дейност;

🚓Националното тол управление при Агенция "Пътна инфраструктура", определени от председателя на управителния съвет на агенцията, и структури на Държавната комисия по сигурността на информацията, определени от председателя на комисията;

🚑Специален режим на движение може да ползват и предназначените за предоставяне на медицинска помощ при спешни състояния моторни превозни средства на лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на здравеопазването, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които са получили разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

Водачът на моторно превозно средство със специален режим на движение може:

Да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличие на пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно;

Да надвишава разрешената максимална скорост на движение дотолкова, доколкото няма да застраши нечий живот или имущество;

Да не се съобразява с организацията на движението, когато това се отнася до посока на движение и завиване в определени направления;

Да паркира или да престоява независимо от разпоредбите на този закон; през това време той може да подава само светлинни сигнали.

Шофьорите на коли със специален режим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили, не са освободени от задължението да управляват по безопасен начин.

Как трябва да действаме, ако на пътя има автомобил със специален режим на движение:

Водачите на останалите превозни средства на път са длъжни да освободят достатъчно място на пътното платно, а при необходимост и да спрат, за да осигурят безпрепятствено преминаване както на сигнализиращото, така и на съпровожданите от него превозни средства със специален режим на движение. Забранено е на шофьорите да се движат непосредствено зад коли със специален режим на движение или зад придружаваните от тях автомобили.

При подаване на сигнал от моторно превозно средство със специален режим на движение пешеходците са длъжни да освободят платното за движение. Пресичането се разрешава след преминаване на сигнализиращото моторно превозно средство и на съпровожданите от него пътни превозни средства.