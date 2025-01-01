Първи коментар на НСО след клипа с автомобили на службата, който събра широка популярност в социалните мрежи. Оттам заявиха, че заплахата в този случай идва от колата, която се движи срещу делегацията.

На клипа се вижда, че е заснет от кола, която се движи срещу кортежа. Вижда се още, че е включена светлинната сигнализация и шофьорът е алармиран, а един от контролните автомобили в кортежа се движи в насрещното и минава максимално близо до леката кола. В позицията си НСО стъпва върху Закона за движение по пътищата. Според него „при приближаване на моторно превозно средство със специален режим на движение водачите на останалите пътни превозни средства са длъжни да освободят достатъчно място на платното, а при необходимост и да спрат“. Целта е да се осигури безопасността и на двете страни, посочва NOVA.

По думите на експерти обаче действията и на кортежа, и на леката кола са рискови.

Бившият служител на Национална служба „Охрана“ ген.-майор Румен Ралчев гледа видеото. Според него шофьорът на лекия автомобил е застрашил кортежа, тъй като не е отбил встрани, след като е бил предупреден, и се движи почти челно спрямо пилотната кола. „Той е щастливец, че е останал невредим, тъй като навлизането и препречването на кортеж го прави вече мишена. Никой не може да предположи дали това е умишлено – дали той не подготвя някакъв тип атентат”, обясни ген.-майор Румен Ралчев.

По думите на експерта, ако НСО установи автомобил, който не се подчинява на правилата, той следва да бъде локализиран. „В краен случай се налага да го изтласкат с удар. Фактът, че това нещо се и филмира от водача или от негов спътник, който се вози с него, показва умишлено деяния“, коментира ген.-майор Ралчев.

Затова не било чудно, че автомобил от кортежа навлиза в лентата за насрещно движение. „Това е съвсем нормално, за да се даде възможност за лавиране на основния автомобил и на оперативните автомобили отзад“, обясни бившият служител на Национална служба „Охрана“.



В позиция до медиите от НСО припомнят, че по закон при приближаване на моторно превозно средство със специален режим на движение, останалите водачи са длъжни да освободят място. От там добавят, че в конкретния случай заплахата идва от колата, която се движи срещу делегацията.



Според Асоциацията за квалификация на автомобилистите обаче вината в случая е споделена. „Вината е по-голяма за НСО, защото ако се беше случило най-лошото, най-тежкото, да не дава Господ, водачът на този автомобил, който ползва лентата за насрещно движение, е категорична“, обясни Красимир Георгиев.

Автошколите обучават как трябва да се реагира в подобна ситуация. Курсистите обаче неглижирали теорията. „99,9 на 100 от бъдещите млади шофьори учат само листовките, за съжаление. Това не е нищо друго, освен зубрене“, смята Георгиев. За водачите на автомобили със специален режим обаче е нужна допълнителна подготовка.