Видео с автомобили на НСО, които се движат с висока скорост и в насрещното платно по извънградски път, се разпространява в социалните мрежи. Кадрите са заснети от кола, която се движи срещу автомобилите със специален режим. Една от колите на НСО подава светлинен сигнал на шофьора отсреща, който е принуден да навлезе в банкета, за да избегне челен удар с кортежа.

Неофициално за NOVA от службата коментираха, че осъждат поведението на снимащия водач. Екипът е приел ситуацията като заплаха, тъй като мъжът не реагирал на специалния режим на движение.

В кортежа е пътувал президентът на Ливан Жозеф Аун, който е на посещение у нас.