Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди размера на компенсациите за октомври 2025 г., които покриват част от разходите на битовите клиенти за електроенергия. Мярката е част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата след либерализацията на пазара на едро от 1 юли 2025 г.

Въпреки че цената за домакинствата остава фиксирана за едногодишен период, крайните снабдители купуват електроенергия на пазарни цени. През октомври тези цени са били над базовата стойност от 140,03 лв./MWh, което задейства механизма за компенсиране чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Компенсациите за тока за тежката индустрия ще се изчисляват по нов начин

КЕВР прилага специални корекционни механизми, за да предотврати злоупотреби и да гарантира реалната подкрепа за потребителите.

Компенсациите за 1–31 октомври 2025 г. са: 44,15 лв./MWh без ДДС, 40,53 лв./MWh без ДДС – „ЕВН България Електроснабдяване“, 43,47 лв./MWh без ДДС и 82,25 лв./MWh без ДДС.

Компенсациите вече са отчетени във фактурите за октомври.