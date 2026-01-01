Отбелязваме Международния ден за борба с епилепсията, съобщиха от здравното министерство.

Епилепсията е едно от най-разпространените неврологични заболявания в света. С него живеят над 50 милиона души, като състоянието може да засегне хора от всички възрасти.

Характеризира се с повтарящи се пристъпи, които настъпват внезапно и често плашат околните. Важно е обаче да знаем, че в повечето случаи заболяването подлежи на контрол, като при около 70% от пациентите лечението позволява пълноценен живот.

Информираността и правилната реакция на хората около пациента по време на пристъп са от ключово значение за неговата безопасност.

Пристъпите могат да протичат различно при отделните хора.

Как да разпознаем епилептичен пристъп:

Обърканст;

Втренчен поглед;

Загуба на съзнание;

Неволеви мускулни движения;

Прехапване на езика.

Как да помогнем при пристъп:

Осигурете безопасно пространство около лицето;

Предпазете главата от удар, подложете нещо меко;

Обърнете човека внимателно настрани;

Засечете продължителността на пристъпа;

Отстранете очила или предмети, които могат да причинят нараняване;

Изчакайте медицинска помощ и остането до човека.

Какво НЕ трябва да се прави при пристъп: