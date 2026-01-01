Отбелязваме Международния ден за борба с епилепсията, съобщиха от здравното министерство.
Епилепсията е едно от най-разпространените неврологични заболявания в света. С него живеят над 50 милиона души, като състоянието може да засегне хора от всички възрасти.
Характеризира се с повтарящи се пристъпи, които настъпват внезапно и често плашат околните. Важно е обаче да знаем, че в повечето случаи заболяването подлежи на контрол, като при около 70% от пациентите лечението позволява пълноценен живот.
Информираността и правилната реакция на хората около пациента по време на пристъп са от ключово значение за неговата безопасност.
Пристъпите могат да протичат различно при отделните хора.
Как да разпознаем епилептичен пристъп:
- Обърканст;
- Втренчен поглед;
- Загуба на съзнание;
- Неволеви мускулни движения;
- Прехапване на езика.
Как да помогнем при пристъп:
- Осигурете безопасно пространство около лицето;
- Предпазете главата от удар, подложете нещо меко;
- Обърнете човека внимателно настрани;
- Засечете продължителността на пристъпа;
- Отстранете очила или предмети, които могат да причинят нараняване;
- Изчакайте медицинска помощ и остането до човека.
Какво НЕ трябва да се прави при пристъп:
- Не поставяйте предмети в устата;
- Не опитвайте да давате вода или лекарства;
- Не задържайте насила движенията;
- Не изпадайте в паника, опитайте се да запазите спокойнствие и да останете до човека.