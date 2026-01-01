/ iStock
Отбелязваме Международния ден за борба с епилепсията

Отбелязваме Международния ден за борба с епилепсията, съобщиха от здравното министерство.

Епилепсията е едно от най-разпространените неврологични заболявания в света. С него живеят над 50 милиона души, като състоянието може да засегне хора от всички възрасти.

Характеризира се с повтарящи се пристъпи, които настъпват внезапно и често плашат околните. Важно е обаче да знаем, че в повечето случаи заболяването подлежи на контрол, като при около 70% от пациентите лечението позволява пълноценен живот.

Информираността и правилната реакция на хората около пациента по време на пристъп са от ключово значение за неговата безопасност.

Пристъпите могат да протичат различно при отделните хора.

Как да разпознаем епилептичен пристъп:

  • Обърканст;
  • Втренчен поглед;
  • Загуба на съзнание;
  • Неволеви мускулни движения;
  • Прехапване на езика.

 

Как да помогнем при пристъп: 

  • Осигурете безопасно пространство около лицето;
  • Предпазете главата от удар, подложете нещо меко;
  • Обърнете човека внимателно настрани;
  • Засечете продължителността на пристъпа;
  • Отстранете очила или предмети, които могат да причинят нараняване;
  • Изчакайте медицинска помощ и остането до човека.

 

Какво НЕ трябва да се прави при пристъп:

  • Не поставяйте предмети в устата;
  • Не опитвайте да давате вода или лекарства;
  • Не задържайте насила движенията;
  • Не изпадайте в паника, опитайте се да запазите спокойнствие и да останете до човека.

 

