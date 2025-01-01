Служители на Митнически пункт "Лесово" задържаха контрабандна ловна пушка и патрони, укрити в багажника на влизащ в страната лек автомобил. Това съобщиха от Агенция "Митници".

Колата с чужда регистрация пристига на МП "Лесово" на 02 септември около 23:30 часа на път от Турция за Белгия. Водачът, турски гражданин, е заявил, че няма нищо за деклариране. При проверка инспекторите откриват на дъното на багажното отделение на автомобила ловна пушка в калъф и три кутии с общо 58 ловни патрона. Те били укрити под куфари и чанти с лични вещи.

По случая се води разследване под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.