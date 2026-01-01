Депутатите се върнаха по-рано от лятната си ваканция за извънредно заседание на Народното събрание. Парламентът започна работа в 14:00 часа.

Председателят на парламента Михаела Доцова откри втората сесия на 52-рото Народно събрание. В залата прозвучаха химнът на България и химнът на Европейския съюз.

Първа точка в дневния ред е второ гласуване на промени в Закона за държавния служител. С приемането им Народното събрание ще приключи работата си по измененията в законодателството, свързани с изпълнение на ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост.

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Във връзка с реализирането на Плана за възстановяване и устойчивост от конституирането си на 30 април до 31 юли 2026 г. 52-рото Народно събрание прие изцяло нов Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, както и изменения в още пет закона – Закона за водите, Наказателно-процесуалния кодекс, Закон за съдебната власт, Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Втора точка в дневния ред на извънредното заседание е обсъждането на първо четене на два законопроекта за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители.

На 31 юли беше последнодо заседание на Народното събрание, след това депутатите излязоха в лятна ваканция от 5 до 23 август включително.

Следващото редовно заседание ще бъде на 26 август от 9:00 ч., съобщи председателстващият Иван Ангелов, преди да удари звънеца за края на заседанието. Но обявеното вчера извънредно заседание връща народните представители ден по-рано в парламента.

Законът за държавния служител трябва да бъде приет в срок, за да не губим парите по Плана за възстановяване и устойчивост, каза председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова ("Прогресивна България") преди извънредното заседание на правната комисия вчера, предаде БТА.

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Най-важните приоритети са в Закона за държавния служител, тъй като сроковете, които изтичат към 31 август, касаят приемане на закона, подзаконов нормативен акт към него, обнародване в Държавен вестник за изключително кратко време, посочи Тянкова.

На въпрос дали ще се отрази положително това, че държавните служители ще могат да работят до два дни от вкъщи Тянкова каза, че това е една възможност за държавните служители, която, според нея, ще бъде приета добре от тях. Освен възможността държавните служители да работят от вкъщи са предвидени и редица мерки за повишаване на тяхната квалификация за обучението им, което е много важно, защото всички знаем, че в момента образованието след завършване на университет някак си се губи и е нужно да се отдаде значимото ѝ място, добави Янка Тянкова. Като преподавател във висше учебно заведение съм доволна от обстоятелството за въвеждане на стипендия с по-оптимизирани критерии за предоставяне на стипендии за студенти, завършили определени специалности, посочи тя.

Относно тестовете за почтеност на служителите Тянкова коментира, че това нещо ново за правната ни система, но не е ново за държавите от ЕС. Нека да дадем шанс да проработят тези тестове, за да се видят резултатите, а тяхното изготвяне ще бъде извършено от Института по публична администрация, добави тя.

По повод събирането на Коалицията на желаещите в Киев вчера Янка Тянкова посочи, че темата излиза извън нейната компетентност като председател на парламентарната правна комисия. Тя добави, че тези дни изтича срокът за изготвяне на списък за кандидатите за членове на ВСС и сега това е приоритет. По думите ѝ има кандидатури и три дни за изготвяне на списък.