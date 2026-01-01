Днес - 25 август, за профилактика на тол камери ще се променя организацията на движение по път I-5 Русе - Бяла. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение.

Ще се работи на следните участъци:

► при 11-и км, в местността Одяланик, в района на с. Пиргово, дейностите ще се извършват от 10:30 ч. до 11:30 ч.;

► при 25-и км, в района на с. Тръстеник, дейностите ще се извършват от 12 ч. до 12:30 ч.;



Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.