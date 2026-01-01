Мъж е задържан за увреждане на автомобил, съобщиха от полицията.

На 24 август около 21 ч на ул. „Земеделска“ в град Попово 48-годишен мъж от града, след възникнал скандал с 62-годишен негов съгражданин, е хвърлил стъклена бутилка от бира по предното панорамно стъкло на паркиран на същата улица лек автомобил, собственост на на по-възрастния мъж. В резултат автомобилното стъкло е било увредено(пукнато).

Извършителят на деянието е задържан за в РУ-Попово на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР. По случая е започнато бързо полицейско производство за унищожаване и повреждане по описа на РУ-Попово.