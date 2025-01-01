Фермерът Кристиан и бизнесменът Ивайло от Безименните са първите номинирани участници в екстремното риалити “Игри на волята” тази седмица. Двамата воини бяха изпратени на елиминации след неочакван развой на събитията по време на извънредния племенен съвет тази вечер.

Провъзгласената за постоянен лидер на племето д-р Пекин реши да спаси своя коалиционен партньор Мирослав и да изпрати най-добрите приятели Ивайло и Кристиан на битка за спасение. Ходът на капитана предизвика разделение при Безименните, както и съмнения за представянето им в предстоящия номинационен сблъсък.

Арената в Дивия север приветства Феномените и Безименните за оспорвано морско съревнование, което бе решено от безстрашната Ръждавичка, отбелязала ключовата точка за Сините днес. Загубата за Жълтия отбор означаваше нов племенен съвет и сигурна загуба на един от тях тази седмица.

Утре предстои да станат ясни имената на следващите двама номинирани играчи. Четворната елиминационна битка пък ще лиши един от Безименните от шанса да продължи напред в състезанието.

Не пропускайте "Игри на волята" в петък, 7 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

