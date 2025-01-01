/ БТА

България информира Русия на най-високо държавно ниво, каза председателят на парламентарната група на "Величие" Ивелин Михайлов в кулоарите на Народното събрание.

"Започнаха да плашат населението с война, това е познатият трик, с който Борисов и Пеевски и някой хора от опозицията да отклонят въпроса от съществените теми. "Възраждане" имат договор с "Единна Русия". Русия е 100 % информирана за всичко, което се случва в НАТО и ЕС. Всеки един човек знае, че България информира Русия на най-високо държавно ниво, защото там тече комуникация. Поради тази причина хората не трябва да се притесняват, да не влизат в тези страхове, които се мъчат да им наслагат. България няма да влезе във война. 100% е вярно. 100% решено", коментира Михайлов.

"Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) казва, че в България няма корупция, че сме преминали напред, че сме станали правова държава, че отговаряме на нормите. Как може, когато един председател на парламентарна група е подложен на ембарго от страна на други парламентарни групи, които са във властта? Нямаме никакви законови правила, нямаме никаква работа на институциите. Нямаме и свобода на медиите много често, защото това не се разпространява", коментира още Михайлов.

Депутатът твърди, че днес кворумът е осигурен от „Да, България“.

От "Величие" ще гласуват "против" предложените промените, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР), Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Държавната агенция "Технически операции" (ДАТО). Службите все повече се овладяват от Пеевски и Борисов и се използват като бухалка, за да могат да репресират хора. Народното събрание се използва от Пеевски и Борисов за партийни централи. Тук се използват служебни автомобили, използва се целият държавен ресурс, за да могат тези хора да окупират България, каза още Ивелин Михайлов.

По темата

Николай Трифонов, БТА
Последвайте ни

България