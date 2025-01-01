България информира Русия на най-високо държавно ниво, каза председателят на парламентарната група на "Величие" Ивелин Михайлов в кулоарите на Народното събрание.

"Започнаха да плашат населението с война, това е познатият трик, с който Борисов и Пеевски и някой хора от опозицията да отклонят въпроса от съществените теми. "Възраждане" имат договор с "Единна Русия". Русия е 100 % информирана за всичко, което се случва в НАТО и ЕС. Всеки един човек знае, че България информира Русия на най-високо държавно ниво, защото там тече комуникация. Поради тази причина хората не трябва да се притесняват, да не влизат в тези страхове, които се мъчат да им наслагат. България няма да влезе във война. 100% е вярно. 100% решено", коментира Михайлов.

"Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) казва, че в България няма корупция, че сме преминали напред, че сме станали правова държава, че отговаряме на нормите. Как може, когато един председател на парламентарна група е подложен на ембарго от страна на други парламентарни групи, които са във властта? Нямаме никакви законови правила, нямаме никаква работа на институциите. Нямаме и свобода на медиите много често, защото това не се разпространява", коментира още Михайлов.

Депутатът твърди, че днес кворумът е осигурен от „Да, България“.

От "Величие" ще гласуват "против" предложените промените, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР), Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Държавната агенция "Технически операции" (ДАТО). Службите все повече се овладяват от Пеевски и Борисов и се използват като бухалка, за да могат да репресират хора. Народното събрание се използва от Пеевски и Борисов за партийни централи. Тук се използват служебни автомобили, използва се целият държавен ресурс, за да могат тези хора да окупират България, каза още Ивелин Михайлов.