Решението на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) да прекрати наблюдението над България предизвика различни политически реакции.

Сачева: След 26 години Съветът на Европа затвори постмониторинговия диалог с нашата страна

Министърът на правосъдието Георги Георгиев

Много трудно някой може да обвини Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в политичeска пристрастност или в това, че прави услуги на мнозинството, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев в кулоарите на парламента. Той коментира новината, че след 26 години ПАСЕ затвори постмониторинговия диалог с нашата страна.

По думите му е въпрос на национално достойнство и на гордост България да не бъде в режима на държавите в изпитателен срок.

Георги Георгиев допълни, че през последните месеци са били проведени серия интервюта с представители на ПАСЕ с трима-четирима министри, които са докладвали напредъка на страната в различни области. Според Георгиев са били оценени напредъкът в защита на човешките права, съобразяването с решенията на Европейския съд за защита правата на човека, самата правосъдна реформа, която продължава и в момента, промените в областта на защитата от домашно насилие и антикорупционното законодателство.

Георгиев благодари за усилията на ръководителя на българската делегация и вицепрезидент на ПАСЕ Деница Сачева, както и на доскорошния ѝ ръководител и настоящ министър на външните работи Георг Георгиев.

„Няма как да благодаря, за съжаление, на Надежда Йорданова, бившият български правосъден министър, която не е гласувала в подкрепа на тази резолюция. Тя и няколко колеги от Северна Македония са единствените, които не са ни подкрепили“, каза още Георги Георгиев.

ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че трябва да се говори за успеха, свързан с решението на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) за прекратяване на Механизма за сътрудничество и проверка. Трябваше да дойде това управление, от тази група от партии, за да падне и този механизъм, коментира лидерът на ГЕРБ.

ИТН

Парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) излезе с декларация във връзка със свалянето на мониторинга на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) над България и поиска Надежда Йорданова ("Продължаваме промяната-Демократична България") да обясни защо е гласувала "въздържал се". Декларацията беше прочетена от заместник-председателя на ПГ на ИТН Станислав Балабанов от трибуната на Народното събрание.

Вчера след 27 години бе свален мониторингът на ПАСЕ, това означава, че България е изпълнила всички условия на Съвета на Европа и е негов пълноправен член. Означава, че България не е втора ръка държава, коментира Балабанов. От доклада отпадна и терминът „етнически македонци в България“, благодарение на усилията на всички български партии, институции и представители в ПАСЕ. Всеки един български представител в ПАСЕ, който е част от европейските политически семейства, успя да убеди колегите си в правотата на България, затова и ЕНП, и консерваторите, и социалистите застанаха зад нас и ни подкрепиха по този повод, посочи той.

Балабанов отбеляза, че при гласуването на резолюцията 101 са били "за", 3 гласа "против" и един "въздържал се". Резултатът е смазващ в полза на България, коментира той. Балабанов каза, че логично гласувалите против са представителите от Северна Македония. Има обаче нещо друго, което е неразбираемо, поражда отвращение, недоумение и абсолютно презрение. Има един глас "въздържал се", каза той.

"Тъжната истина е, че гласът, който се е въздържал, е български. Това е гласът на представителя на "Демократична България" Надежда Йорданова. Няма по-антибългарско гласуване от това", коментира Балабанов и призова Йорданова да излезе на трибуната, за да обясни действията си. Защо работите и ще продължавате ли да работите срещу интересите на България, докато вашата партия пламенно продължава да се нарича „Демократична България“, попита Балабанов.

Припомняме, че Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) реши да приключи постмониторинговия диалог с България и да следи развитието на страната в рамките на периодични прегледи, се посочва в съобщение на институцията.