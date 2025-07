Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с едно място и се завърна в топ 20 на световната ранглиста по тенис.

34-годишният хасковлия, който в момента лекува контузия на големия гръден мускул, остана с актив от 2155 точки, но се възползва от пропадането на французина Артюр Фис, който също има проблеми с травма и не защитаваше титлата си в Хамбург през миналата седмица, заради което загуби 500 пункта и се свлече с шест позиции до 21-ата с 2130 точки.

Григор Димитров: Това беше един от най-болезнените моменти в кариерата ми (СНИМКИ)

Българинът изпадна от първите 20 на 23 юни.

A heartfelt message from Grigor Dimitrov after having to retire against Jannik Sinner.



Wishing you a smooth and speedy recovery, Grigor ❤️#Wimbledon pic.twitter.com/Q87TnwUJw4 — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025

Александър Донски влезе за първи път в топ 150 на класацията на двойки. Той се изкачи с десет места и вече е 142-и с 549 точки след три поредни полуфинала при дуетите в сериите "Чалънджър", последният от които през миналата седмица в Сан Марино.

Григор Димитров е съкрушен и разбит

Антъни Генов също отбеляза рекорден прогрес на двойки. Той вече е 258-и с 266 точки след финал на "Чалънджър" в Испания през последния уикенд.

Тежка контузия спря Григор Димитров от победа на „Уимбълдън“ (ВИДЕО/СНИМКИ)

В челото на подреждането на сингъл промени няма. Шампионът от "Уимбълдън" Яник Синер (Италия) е номер 1 с 12030 точки, следван от победителя на "Ролан Гарос" Карлос Алкарас (Испания) с 8600 точки и от Александър Зверев (Германия) с 6030 точки.

В десетката единствената промяна е изкачването на Бен Шелтън (САЩ) на осмата позиция с 3330 точки, като той изпреварва Холгер Руне (Дания), който вече е девети с 3250 точки.