Най-добрият български тенисист Григор Димитров заяви, че отказването му срещу Яник Синер на "Уимбълдън" заради контузия е бил "един от най-болезнените моменти в кариерата" и благодари на всички за подкрепата.

Григор Димитров е съкрушен и разбит

Димитров водеше с 6:3, 7:5 в срещата си от четвъртия кръг на Откритото първенство на Великобритания срещу номер 1 в света Яник Синер (Италия), но при 2:2 гейма в третия сет беше принуден да се откаже заради остра болка в дясната страна, а впоследствие медицинските изследвания показаха частично разкъсване.

"Понякога сърцето иска да продължи . . . но вселената има различен план за нас. Отказването от този мач на "Уимбълдън" беше един от най-болезнените моменти в кариерата ми", написа Димитров в профила си в Instagram.

"Благодаря ви за огромната вълна от любов - от семейството, приятелите, феновете, колегите, до цялата тенис общност . . . вашите послания наистина ме вдигнаха през тези трудни времена. Благодаря на всички. Наистина. Възстановяването започва сега. Ще се видим скоро", добави българинът.

