Окръжна прокуратура – Велико Търново ръководи разследване за смъртта на 80-годишен мъж в Свищов, който е починал, след като е паднал от тераса на жилищен блок.

Сигнал за инцидента е получен на 9 август в 20:35 часа чрез телефон 112. На мястото незабавно са изпратени екипи, които са установили, че мъжът на 80 години, е паднал от тераса.

Той е починал в Центъра за спешна медицинска помощ в Свищов.

По случая е образувано досъдебно производство.

Блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране, възрастен мъж падна и загина

Прокуратурата е предприела незабавни действия по разследването, включително оглед на местопроизшествието и разпит на свидетели. Взети са проби за съдебно-химическа експертиза за наличие на алкохол в кръвта на починалия, както и е назначена съдебномедицинска експертиза, която да установи точната причина за смъртта.

В хода на разследването са изискани документи от Община Свищов, свързани със строителните дейности, извършвани по сградата.

Действията по случая продължават под надзора на Окръжна прокуратура – Велико Търново, за да се изяснят всички обстоятелства около инцидента.