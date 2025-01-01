Измамници върнаха над 2200 лева на възрастен мъж, след като са били разкрити от полицията във Велико Търново за броени часове, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Работата по случая е започнала в понеделник следобед, когато съдействие в полицейското управление във Велико Търново е потърсил 87-годишен мъж. Той разказал на криминалистите, че на 15 август (петък) пред жилището си е бил заговорен от двама мъже, единият от които припознал като познат на дъщеря си. Мъжът обяснил, че му трябват пари и обещал в понеделник да му ги върне. След това предложил да закара възрастният мъж до банката, където той изтеглил сумата от 2220 лв. и след като дал парите двамата мъже си тръгнали. В понеделник позвънили на домашния му телефон и обяснили, че не могат да върнат парите, както са се разбрали и дори поискали още 8000 лв. Тогава потърпевшият се усъмнил в думите им и подал сигнал в полицията.

В хода на досъдебното производство разследващите са установили извършителите в жилищата им в Горна Оряховица. Двамата са известни на полицията, извършители и на други измами. Те са възстановили сумата и възрастният мъж я е получил днес в сградата на Районното управление на полицията във Велико Търново.

В началото на август мъж на 69 години от Велико Търново бе жертва на телефонна измама.