/ / iStock/Getty Images

Измамници върнаха над 2200 лева на възрастен мъж, след като са били разкрити от полицията във Велико Търново за броени часове, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Работата по случая е започнала в понеделник следобед, когато съдействие в полицейското управление във Велико Търново е потърсил 87-годишен мъж. Той разказал на криминалистите, че на 15 август (петък) пред жилището си е бил заговорен от двама мъже, единият от които припознал като познат на дъщеря си. Мъжът обяснил, че му трябват пари и обещал в понеделник да му ги върне. След това предложил да закара възрастният мъж до банката, където той изтеглил сумата от 2220 лв. и след като дал парите двамата мъже си тръгнали. В понеделник позвънили на домашния му телефон и обяснили, че не могат да върнат парите, както са се разбрали и дори поискали още 8000 лв. Тогава потърпевшият се усъмнил в думите им и подал сигнал в полицията.

В хода на досъдебното производство разследващите са установили извършителите в жилищата им в Горна Оряховица. Двамата са известни на полицията, извършители и на други измами. Те са възстановили сумата и възрастният мъж я е получил днес в сградата на Районното управление на полицията във Велико Търново.

В началото на август мъж на 69 години от Велико Търново бе жертва на телефонна измама.

Марина Петрова/БТА
Последвайте ни

В. Търново