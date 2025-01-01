На границата с Турция трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Kапитан Андреево" на вход за леки автомобили, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични пунктове е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на останалите гранични преходи.

На границата с Република Северна Македония е възстановено движениетo през ГКПП "Станке Лесичково" в двете посоки. Трафикът е нормален и на останалите гранични пунктове.

Нормален е трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия.

На границата с Гърция, на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти продължават строителни дейности. Поставени са табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица. През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.