Сухи треви са горели в района на хлебозавода в „Люлин“, но пожарът вече е потушен, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.

Нямало е опасност за жилищни сгради и няма пострадали.

Към настоящия момент може да се каже, че е сравнително спокойно, заяви директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов относно актуалната обстановка с пожарите. За изминалото денонощие са възникнали 70 пожара, което е наполовина от това, което беше през предходните дни, обяви той.

Джартов каза, че дъждът през последните дни е помогнал за намаляване на броя и сложността на пожарите.