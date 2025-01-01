Динамично време ни очаква днес – вятър, краткотрайни, но интензивни валежи, гръмотевици и дори опасност от градушки ще преминат през страната от запад на изток.

Максималните температури ще са от 28°- 31° на места в Западна България до 35°-37° в Горнотракийската низина и Лудогорието, в София - около 29°. Атмосферното налягане ще остане от средното за месеца, привечер ще започне да се повишава.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността и привечер по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода ще е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще има условия за градушки. По интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан. Ще е ветровито с умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 22°, на 2000 метра - около 16°.

През почивните дни ще има променлива облачност, над много райони намаляваща до слънчево. Вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е от северозапад, в събота умерен, временно силен, в неделя ще отслабне. Температурите ще се понижат и в неделя максималните ще бъдат между 25° и 30°.