Британският голфър Томи Флийтууд получи неочаквана помощ от муха по време на турнира BMW Championship и забогатя, според Talk Sport.
Флийтууд започна рунда с турнирен резултат седем удара. Той почти премина през втората дупка с три удара, но топката спря на самия ръб на дупката.
Всичко се промени благодарение на муха: мъничко насекомо кацна върху топката и неволно ѝ помогна да падне вътре. Този забавен момент донесе на спортиста 1,45 милиона долара - той се изкачи в класацията за FedEx Cup и получи бонус награда.
A fly pushed the ball into the hole and helped the golfer win $900,000 during Tommy Fleetwood’s round at the BMW Championshippic.twitter.com/9L41hbXZSn— Massimo (@Rainmaker1973) August 21, 2025
„Мухата си помисли: „Не, няма да я оставя така“, стигна до топката - и тя падна“, коментира ситуацията голф легендата Лора Дейвис.
LA JUGADA MÁS INSÓLITA DEL GOLF: ¡UNA MOSCA DECIDIÓ EL PARTIDO!— Radio 780 AM (@780AM) August 20, 2025
⛳En el BMW Championship se vivió una escena insólita: la pelota del inglés Tommy Fleetwood quedó a milímetros del hoyo… hasta que una mosca se posó sobre ella y la hizo entrar.
💵Con ese golpe, el golfista… pic.twitter.com/OLFHdUcBGb
В допълнение 34-годишният голфър спечели 728,7 хиляди долара за петото място в турнира. „Просто се усмихнах и благодарих на късмета си“, призна спортистът.