Британският голфър Томи Флийтууд получи неочаквана помощ от муха по време на турнира BMW Championship и забогатя, според Talk Sport. 

Флийтууд започна рунда с турнирен резултат седем удара. Той почти премина през втората дупка с три удара, но топката спря на самия ръб на дупката. 

Всичко се промени благодарение на муха: мъничко насекомо кацна върху топката и неволно ѝ помогна да падне вътре. Този забавен момент донесе на спортиста 1,45 милиона долара - той се изкачи в класацията за FedEx Cup и получи бонус награда. 

 

 

„Мухата си помисли: „Не, няма да я оставя така“, стигна до топката - и тя падна“, коментира ситуацията голф легендата Лора Дейвис. 

 

 

В допълнение 34-годишният голфър спечели 728,7 хиляди долара  за петото място в турнира. „Просто се усмихнах и благодарих на късмета си“, призна спортистът. 

