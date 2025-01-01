Прокуратурата ще иска ареста на митнически инспектор за подкуп, съобщиха от обвинението.

По досъдебно производство под надзора на Великотърновската окръжна прокуратура, служители на сектор 01 към отдел 05 при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“-МВР, са провели процесуално-следствени и оперативно-издирвателни действия.

В резултат от тях в района на Митнически пункт, летище Горна Оряховица към Териториална дирекция „Митница“ Русе, непосредствено след приемане на поискана парична сума в размер на 500 лева, е задържан митническият инспектор от пункта на 40 години.

Паричната сума е поискана от него, за да издаде документ за обмитяване на пътни превозни средства, внесени от Кралство Норвегия, на по-ниска митническа стойност. В хода на разследването са проведени огледи, обиски, претърсвания на различни помещения, изискани са документи, иззета е сумата, предмет на подкупа, както и други вещи.

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем за това, че в периода от 11 юли до 20 август в Горна Оряховица в качеството на длъжностно лице - старши инспектор в Териториална дирекция на Агенция „Митници“ с месторабота ТД „Митница“ Русе, Митнически пункт Летище Горна Оряховица, в условията на продължавано престъпление поискал и приел от Г.П. дар, който не му се следва - парична сума в общ размер на 700 лв., за да извърши действие по служба - да изготви протоколи за митническа проверка на пътни превозни средства, внос от Норвегия, собственост на Г. П., като:

На 11 юли е поискал и приел дар, който не му се следва - парична сума в размер на 200 лв., за да извърши действие по служба - да изготви протокол за митническа проверка на пътно превозно средство - лекотоварен автомобил, внос от Норвегия, собственост на същото лице;

На 20 август е поискал и приел дар, който не му се следва - парична сума в размер на 500 лв., за да извърши действие по служба - да изготви протоколи за митническа проверка на пътни превозни средства - каравана и ремарке , внос от Норвегия, собственост на същото лице. Престъпление по чл. 301, ал. 1, предл. 1 и 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Той е задържан за срок до 72 часа за довеждането му пред съда, в рамките на който прокуратурата ще поиска вземане на постоянен арест. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.