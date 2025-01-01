Номинационната комисия ще изслуша четиримата кандидати за членове на Антикорупционната комисия.

Това са Мария Даскалова, Петър Коев, Стоян Петков и Аделина Натина-Зиколова. Изслушването ще се проведе по азбучен ред на кандидатите.

От Министерството на електронното управление съобщиха с писмо, че кандидатите не са заемали длъжности в кабинета на министъра на електронното управление.

Председателят на Комисията по досиетата уведоми Номинационната комисия, че не са открили документи, установяващи принадлежност на Аделина Натина-Зиколова към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия. От Адвокатската колегия в Габрово също уведомиха, че Аделина Натина-Зиколова има необходимия изискуем стаж, съгласно правилата.

Изискванията за допустимост за кандидатите бяха 7 години юридически стаж или стаж в службите за сигурност и обществен ред, диплома за висше образование, декларация за имуществено състояние, писмено съгласие и писмена концепция.

Аделина Натина-Зиколова не беше представила документи за извършена проверка за принадлежност или участие в бившите структури на Държавна сигурност и не беше предала декларация за имущественото си състояние, втора част. Поради тази причина комисията ѝ даде 3-дневен срок, в който кандидатът да предостави изискуемите документи.

Въз основа на извършения преглед на постъпили допълнителни документи от кандидата Аделина Натина-Зиколова, Номинационната комисия взе единодушно решение да я допусне за изслушване.