Вече близо 80 години щатският долар е основа на глобалната търговия и ключов инструмент на американската финансова мощ. Днес обаче това господство е заплашено от групата на държавите БРИКС, които обединяват над половината от световното население и близо половината от глобалния брутен вътрешен продукт, надминавайки Г-7 по икономическа тежест.

На 2 април т.г. президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви широкообхватни "реципрочни мита" за страни от целия свят. В момента Индия и Китай, водещи членове на БРИКС, са длъжни да заплащат налози от около 50% за вноса си в Съединените щати, като в отговор на това останалите държави от блока засилиха усилията си за намаляне на зависимостта си от долара.

Промяна в търговията и финансите

Членовете на БРИКС все по-често търгуват в местни валути, изграждайки алтернативни платежни системи. По време на срещата на върха на съюза през 2023 г. в Южна Африка бе направено и предложение за създаването на обща валута за трансгранични сделки, припомня „Файненшъл таймс“.

Китайската компания BYD измести Tesla от челната позиция на EV пазара

Китай вече извършва над 50% от международната си търговия в юани. Най-голямата банка в Югоизточна Азия, DBS, отчита рязък ръст на транзакции в юани между Китай, Латинска Америка и Близкия изток. Пример за това е компанията за електромобили BYD, която разширява присъствието си, търгувайки в местни валути и измествайки конкурентите си от Съединените щати.

Нарастващо напрежение

Новите мита на Тръмп се очаква да струват на американските потребители и бизнеси близо 56 млрд. долара годишно под формата на по-високи цени за електроника, превозни средства и ежедневни стоки. Експерти предупреждават, че намаляването на глобалното търсене на долари може да доведе до по-високи разходи по заемите в САЩ, отслабване на санкциите като геополитически инструмент и фундаментални промени в световната икономика.

В същото време лидерите на БРИКС твърдят, че отдалечаването от долара ще им даде по-голяма независимост. Индийският премиер Нарендра Моди и бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва обещаха да задълбочат сътрудничеството в рамките на блока. Индия показва признаци на сближаване и с Китай, въпреки че двете страни често са в остър конфликт помежду си.

Какво предстои?

Доларът все още заема 58% от световните валутни резерви, но делът му намалява стремглаво от нивото над 70%, което имаше преди две десетилетия. С разширяването на членството и търговията в БРИКС натискът за финансова независимост може да ускори този спад.

Анализатори отбелязват, че пълна „дедоларизация“ е малко вероятна в близко бъдеще, но тенденцията сочи към по-фрагментиран глобален финансов ред, в който щатският долар вече няма да е безспорно доминиращ.