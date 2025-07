Приятелката на Григор Димитров Ейса Гонсалес не остана равнодушна към сълзите и случилото се с българския тенисист на Централния корт на "Уимбълдън", съобщава Gong.bg.

Холивудската актриса изрази своята подкрепа с емоционално послание, след като той беше принуден да се откаже от мача си срещу лидера Яник Синер заради контузия в дясната част на гръдната мускулатура.

Тежка контузия спря Григор Димитров от победа на „Уимбълдън“ (ВИДЕО/СНИМКИ)

Въпреки че телевизионните камери не показаха красавицата на Централния корт, се предполага, че тя е била неизменна подкрепа за Григор Димитров. Ейса пристигна в Лондон заедно с него и беше на всички негови двубои.

„Любовта на живота ми. Не мога да бъда по-горда с теб. Ти си наистина изключителен. Това е само един момент, който ще отмине и ще те направи още по-силен. Но гледайки те днес заедно със останалата част от света, ти ми напомни кой си. Ти си победител. Всички го видяхме. И ще го направиш отново. Обичам те, Григор Димитров,“ написа Гонсалес в стори публикация в социалната мрежа Instagram.

Eiza Gonzalez comforts tennis star boyfriend, Grigor Dimitrov, after sudden end to his Wimbledon run. pic.twitter.com/qIA8y94gwI — mydzn (@MadelaineDizon) July 8, 2025

Контузията на най-добрия български тенисист разтревожи и легендата Роджър Федерер, който беше на трибуните на Уимбълдън. Той остана като вцепенен, докато наблюдаваше как Григор напуска корта.

Worrying scenes at Wimbledon. Grigor Dimitrov appears to have injured his pectoral muscle during a volley against Jannik Sinner. Even Roger Federer looked visibly concerned for the Bulgarian. 💔 #wimbledon #grigordimitrov #tennis #rogerfederer #janniksinner pic.twitter.com/DrMrtggCCk

След внезапния край на мача бившият шампион в Лондон и световен №1 - Анди Мъри, изрази своето възмущение от случилото се и намекна, че вина за това има и решението на организаторите на турнира, които след първите два сета решиха да затворят покрива на централния корт, макар още да бе достатъчно светло да се играе при нормални условия. Димитров протестираше, но без никакъв успех, а тялото му истина, след 15-минутната пауза.

„Толкова е нелепо да се затваря покрива на такъв етап от мача. Остава поне един час светлина... може да се играе доста повече от един сет... това е турнир на открито!“, написа шотландецът в профила си в социалната мрежа X.

So ridiculous to close the roof at this stage of the match. At least an hour of light left….well over a set of tennis can still be played..its an outdoor tournament! 👎