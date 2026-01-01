Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е преустановила дейността на четири интернет сайта за продажба на фалшиви лекарства в рамките на международната операция „Пангея“ 18.

Това обяви служебният министър на МВР Емил Дечев във връзка с операция на Интерпол.

"Това е един голям успех, както на Интерпол, така и на полицейските служби. Една много успешна акция на ГДБОП и СДВР", каза той.

Министърът обяви, че акцията е проведена в 90 държави.

„При съвместните действия на службите е преустановена дейността на общо 5700 сайта, страници в социални мрежи, канали и автоматизирани ботове, свързани с продажбата на незаконни лекарства.

Стойността на конфискуваните медикаменти е 15,5 млн. долара. Арестувани са близо 290 души, а неутрализирани – близо 66 престъпни групи. Сред най-сериозните случаи е разкриването на нелегална фабрика в България.“

Акция на Интерпол за трафик на фалшиви лекарства: Арести в 90 държави, сред тях и в България

По-рано днес началникът на Дирекция "Международно сътрудничество" в Министерство на вътрешните работи Бисер Вучков заяви, България демонстрира непоколебима решителност в борбата срещу незаконните лекарства, след като по-рано днес Интерпол съобщи, че българските власти са разкрили таен завод за производство на медикаменти в рамките на мащабна операция.

Българските власти конфискуваха милиони неправилно етикетирани хапчета, ампули и инжекционни препарати от таен завод за производство на лекарства, добавя Интерпол.

"Чрез трайното си участие в операция "Пангея"… България демонстрира непоколебима решителност в борбата срещу незаконните лекарства, разбиването на престъпни мрежи и защитата на общественото здраве", заяви Вучков, цитиран от пресцентъра Интерпол. "Резултатите подчертават силата на координираните действия за прекъсването на незаконното производство, трафика и онлайн дистрибуцията по целия свят", добави Вучков.

Значителни количества незаконни фармацевтични продукти бяха иззети и при операции на територията на Австралия, Ирландия и Нова Зеландия.