Със сигурност пет политически субекта получават парламентарно представителство, но има висока вероятност за включването и на шести. Декларираната готовност за участие в изборите в периода на проучването е между 3 100 000 и 3 200 000 избиратели. Това сочат данните от национално представително проучване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено в периода 8-16 април 2026 г.

Данните са събрани чрез стандартизирано персонално интервю тип face-to-face, като регистрацията е осъществена с помощта на таблети (TAPI – Tablet-assisted personal interviewing). Общият обем на извадката е 803 интервюта с пълнолетни граждани на България. Извадката е формирана по квотен принцип, като са взети предвид ключови демографски характеристики – възраст, пол, образование и тип на населеното място. Теренната работа е проведена в периода от 8-и до 16 април 2026 г. Проучването е национално представително за пълнолетното население на страната и възпроизвежда неговата структура по основни демографски признаци, включително пол, възраст, образование и тип населено място. Максималната статистическа грешка е ±3,3% при 50% дял за основната извадка, при 95% гаранционна вероятност. Изследването е част от независимата изследователска програма на „Галъп Интернешънъл Болкан“ и е финансирано със собствени средства.

3 милиона и 200 хиляди българи декларират, че ще гласуват на парламентарните избори



Първи сред твърдо решилите за кого ще гласуват към 16 април са „Прогресивна България“ с подкрепа от 30,7%, а втори – ГЕРБ-СДС с 20,4%. На трета позиция сред избирателите с формирано решение за вот се нареждат ПП-ДБ с 10,4%. В настоящия политически контекст формацията разполага с потенциал за допълнителна мобилизация в изборния ден и увеличаване на отчетената в навечерието на изборите подкрепа. Четвъртото място заема ДПС с 10,2%. При тази политическа сила традиционно се наблюдава мобилизация в деня на вота, което предполага възможност за надграждане на текущото равнище на подкрепа. Петият сигурен участник в следващото Народно събрание е партия „Възраждане“, която отчита умерено нарастване на подкрепата до 6,6%.

Според социолозите съществува вероятност и шеста политическа сила да премине изборната бариера и да получи парламентарно представителство. Най-близо до този праг са „БСП–Обединена левица” с 3,9%, но „Сияние“ също има шанс с 3,1%. Под изборния праг в периода на проучването остават следните формации: ИТН (2,9%), МЕЧ (2,8%), „Величие“ (1,9%), АПС (1,0%) и „Синя България“ (0,8%).