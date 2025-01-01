Финансовият министър Теменужка Петкова обори тезите, че българските граждани "обедняват". Тя представи данни, на база действащото законодателство, по отношение на разходите за персонал, в това число и пенсии.

"Всякакви тези, свързани с това, че българските граждани обедняват, са неоснователни. От началото на 2025 година до настоящия момент, разходи за персонал са изплатени в повече от 2024-та, в размер на 3 млрд. или ръст с 18,2%. По отношение на пенсиите е налице ръст от 11,2%, изплатени са повече разходи за пенсии", обясни тя.

"Категорично можем да кажем, че всякакви слухове, разпространявани в посока, че българските граждани обедняват и доходите намаляват, са абсолютно неверни", каза още финансовият министър.