Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството, в социалната мрежа Facebook, се разпространява видеоклип, в който със средствата на изкуствен интелект (AI) образът и гласът на Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Даниил са подменени и са представени манипулативно. Това се казва в позиция на Софийската митрополия, съобщи пресслужбата на Българската православна църква - Българска патриаршия.

Оттам заявиха, че българският патриарх не е участвал под каквато и да е форма в създаването на такъв видеоклип и че посланието, което се съдържа в него, няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата.

Българският патриарх не рекламира стоки и услуги в медиите и в социалните мрежи. Призоваваме обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации, пише още в изявлението.

Софийската света митрополия е предприела мерки за сезиране на компетентните държавни органи по случая.