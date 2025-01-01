В Общински съвет - Смолян е постъпило предложение за удостояване на Негово Светейшество Даниил – Патриарх Български и Митрополит Софийски със званието „Почетен гражданин на Смолян“.

Патриархът е роден на 2 март 1972 г. в град Смолян. Завършва основно и средно образование в родния си град.

През 1996 г. записва и учи Английска филология в СУ „Св. Климент Охридски", а на следващата година пренасочва образованието си в Богословския факултет при същия университет.

През 1997 г. е приет като послушник в Хаджидимовския манастир „Св. вмчк Георги" под духовното ръководство на приснопаметния Неврокопски митрополит Натанаил. На 07 август 1999 г. е постриган от него в монашество, а на следващия ден е ръкоположен за йеродякон.

През 2002 г. завършва Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски".

На 21.07.2004 г. е изпратен на послушание в Роженския манастир „Рождество Богородично". На 27 ноември същата година е ръкоположен от епархийския му архиерей за йеромонах.

На 01.06.2006 г. е възведен в архимандритско достойнство.

По решение на Св. Синод на 20.01.2008 г. е хиротонисан за епископ с титлата Драговитийски в ПКСХП „Св. Александър Невски" и назначен за викарий на Неврокопския митрополит. Такъв остава до 15.06.2010 г., когато по молба на митрополита на САЩ, Канада и Австралия Йосиф е назначен за негов викарий, която длъжност изпълнява до 4 февруари 2018 г., когато е канонично избран за Видински митрополит от Св. Синод.

На 30.06.2024 г. е избран за патриарх на Българската православна църква.