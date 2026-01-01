България отново е страната в Европейския съюз с най-голям годишен темп на покачване на производствените цени в промишлеността през февруари 2026 г. През предходния месец Естония стана първа по ръст на показателя, измествайки страната ни от челното място - позиция, която тя зае през февруари миналата година и задържа до края на 2025 г. Това сочат първоначалните данни на европейската статистическа агенция Евростат.

През февруари, отнесено към същия месец на миналата година, българските цените на промишлен производител са се увеличили с 9,2 на сто на годишна база. Това все пак представлява забавяне спрямо предходния месец, когато записаха ръст с 11,7 на сто.

България остава сред страните с най-голяма производствена инфлация в промишления сектор от ноември 2024 г., като оттогава насам е била втора в ЕС по ръст на годишна основа единствено през януари т.г., януари 2025 г. и декември 2024 г., сочи справка на БТА в данните на Евростат.

На годишна база през февруари 2026 г. Испания (-7,0 на сто), Ирландия (-4,6 на сто) и Португалия (-4,5 на сто) регистрират най-големи намаления на производствените цени, докато с най-големи повишения освен България са Финландия (7,9 на сто) и Швеция (3,5 на сто).

Най-голям месечен спад на производствените цени в промишлеността в ЕС през февруари е отчетен в Испания (-3,1 на сто), Ирландия (-2,6 на сто) и Португалия (-1,8 на сто), а най-голям ръст в Хърватия (3,8 на сто), Финландия (2,7 на сто) и Литва (1,8 на сто).

В сравнение с предходния месец, през февруари т.г. в България производствените цени в промишлеността са забавили растежа си до 0,2 на сто от 7,1 на сто през януари.

Националният статистически институт (НСИ) съобщи в края на март, че според националната методология общият индекс на цените на производител в промишлеността у нас е нараснал с 8,4 на сто през февруари на годишна основа, както и с 0,1 на сто спрямо предходния месец.

Еврозоната и ЕС

Цените на промишлен производител през февруари 2026 г. в сравнение със същия месец на миналата година са намалели с 3 на сто в еврозоната и с 2,7 на сто в ЕС.

Цените на производител в промишлеността през февруари спрямо януари 2026 г. са се понижили с 0,7 на сто в еврозоната и с 0,5 на сто в Европейския съюз.

През януари 2026 г. цените на производител в промишлеността нараснаха с 0,8 на сто както в еврозоната, така и в ЕС.

Цените на производител в промишлеността в еврозоната през февруари 2026 г. спрямо предходния месец се повишават с 0,3 на сто при междинните стоки, също с 0,3 на сто при капиталовите стоки, с 0,2 на сто при дълготрайните потребителски стоки, а намаления са записали секторите енергия и нетрайните потребителски стоки - с 2,4 и 0,2 на сто.

Цените на производител в цялата промишленост, без тези на енергията, се повишават с 0,1 на сто.