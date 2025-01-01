Предиабетът е на една крачка от диабета. Това заяви проф. д-р Анна-Мария Борисова, дмн, Началник "Клиника по Ендокринология – УМБАЛ "Софиямед" на събитието, посветено на превенцията на диабета под надслов "Време е да говорим с нашите близки".

В цялата страна ще се проведе кампания за превенция на диабета, като пациентите ще попълват един тест.

"В рамките на тази кампания съм подготвила една лекция, която е посветена именно на предиабета и какво да направим, че да не стигнем до диабет", каза проф. д-р Борисова и подчерта, че очевидно този проблем съществува в цял свят.

Експертът представи актуални данни за нивото на заболеваемост от предиабет у нас и неговото значение като рисков фактор за развитие на захарен диабет тип 2, но и като ключова възможност за превенция.

Нужна е информираност на обществото за този проблем и скрининг на рисковите групи – по-възрастни, тези с наднормено тегло. "Мъжете по-често развиват диабет в цял свят от жените, в България - също", отбеляза проф. д-р Борисова.

Това, което трябва да се направи, е да се промени диетата, да се повиши физическата активност и в случай да се променят лекарствата.

В целия свят тестът, който се прави, е орален глюкозо-толерантен тест.

Проф. Борисова обясни, че след хранене, богато на въглехидрати и мазнини, инсулинът регулира удвояването на глюкоза. Тя обърна внимание и на действието на инсулина в клетките.

По време на лекцията стана ясно, че затлъстяването води до инсулинова резистентност, което е предпоставка за предиабет, развитие на захарен диабет тип 2, както и до сърдечно-съдови заболявания.

"Предиабетът също може да доведе до сърдечно-съдови заболявания", каза проф. д-р Борисова.